Bluesky, app del co-fondatore di Twitter arriva su Android

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Bluesky, l'alternativa decentralizzata a Twitter sostenuta dal co-fondatore del social network, Jack Dorsey, è arrivata su Android. Disponibile solo su invito, si tratta di un clone di Twitter ma basato su una tecnologia decentralizzata, via blockchain. Questo, secondo i fautori, garantirà sicurezza delle informazioni e un'esperienza social personalizzata, priva di pubblicità e annunci. Il lancio della piattaforma su Android segue quello avvenuto a marzo per iOS. Bluesky è disponibile anche da computer, collegandosi al sito staging.bsky.app. L'app, ad oggi, conta circa 25.000 utenti, un numero destinato a crescere man mano che il team amplierà la disponibilità del servizio, che avverrà solo dopo aver finalizzato alcune procedure. Ad esempio quelle sulla moderazione dei contenuti: "Vogliamo dare priorità alla sicurezza degli utenti fin dall'inizio", ha scritto il Ceo di Bluesky, Jay Graber, in un post sul blog dell'iniziativa. L'app utilizzerà una combinazione di filtri automatici e moderazione controllata dagli amministratori per gestire i post e censurare quelli eventualmente contrari alle policy interne. Che l'app sia ancora in una fase sperimentale è chiaro anche per l'assenza di funzionalità presenti tra le concorrenti, tra cui i messaggi privati diretti. Dal 2019 al 2021, Bluesky ha fatto parte di Twitter, quale progetto parallelo del social network costruito su un'architettura blockchain. Poco prima dell'acquisizione di Elon Musk, il team si è ufficialmente separato dalla casa madre e ha portato avanti il social in autonomia. Con le critiche che circondano Twitter, e l'arrivo di varie alternative come Mastodon, Jack Dorsey e soci hanno deciso di accelerare lo sviluppo, per cogliere l'interesse dei delusi da Musk. (ANSA).