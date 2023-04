Tik Tok pronta a cambiare con nuova sezione Esplora

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Con la volontà di offrire ai suoi iscritti un'esperienza sempre nuova e aggiornata, Tik Tok starebbe pensando ad un cambio di design per la sua homepage.

Come spiega il sito Techcrunch, il social di proprietà Byte Dance, presto sostituirà la scheda Amici con Esplora. In questo modo, darà la possibilità agli utenti di accedere velocemente ad un menu entro cui ritrovare non solo i post pubblicati dagli stessi amici e altri utenti che si seguono ma anche contenuti sponsorizzati e proposti dall'algoritmo che personalizza i consigli per ogni navigatore. Secondo quanto riportato dalla società Watchful.ai, la nuova funzione di TikTok introdurrebbe la possibilità di scorrere e scoprire nuovi video in un layout in forma di griglia. La piattaforma ha confermato che la nuova sezione "Esplora" è in fase di test su un numero ristretto di utenti in paesi selezionati. Il cambiamento, se implementato in modo più ampio, potrebbe segnalare l'accettazione da parte dell'azienda del ruolo che TikTok svolge nell'ecosistema delle app social, sia nel tenere il passo con le amicizie che per la fruizione di contenuti digitali in generale.

Byte Dance aveva avviato all'inizio di quest'anno un esperimento che lasciava presagire il nuovo obiettivo. A metà febbraio, la homepage dell'app era stata ampliata oltre i suoi due feed principali, For You e Following, per includere anche contenuti incentrati su aree come sport, moda, giochi e cibo. A differenza di Facebook, TikTok deve buona parte del suo successo alla capacità di collegare gli utenti con argomenti di proprio interesse. Ecco perché la proposta di sostituire la sezione "Scopri" con una nuova scheda "Amici", quasi un anno fa, aveva suscitato non poche polemiche da parte di molti utenti. (ANSA).