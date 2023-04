YouTube, i podcast in anteprima negli Stati Uniti

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Con un aggiornamento delle app mobili per iOS e Android e del sito web, Google ha reso disponibili i podcast su YouTube Music. La funzione, annunciata a febbraio, viene lanciata in anteprima per gli utenti statunitensi. A rivelarlo non è l'azienda ma una serie di schermate condivise dagli utenti americani sui forum di Reddit.

La pagina di riferimento, per chi accede dagli Usa, è youtube.com/podcasts che, se cliccata da smartphone o tablet, apre direttamente YouTube Music nella sezione dedicata ai podcast. Qui è possibile vedere l'elenco dei programmi e canali di tendenza che hanno già milioni di abbonati. Come su Spotify, si possono creare delle playlist personalizzate, sia con brani musicali che podcast seguiti, da mandare avanti e indietro, come qualsiasi canzone. L'arrivo della funzionalità era atteso, tanto che il 17 marzo, l'account TeamYouTube su Twitter aveva scritto: "I podcast sono pronti", indicando l'attivazione sia della possibilità di creare nuove puntate direttamente dal menu di YouTube Studio che di una nuova metrica relativa al pubblico di ascoltatori di ogni episodio. Attualmente, sono supportati solo i podcast caricati appositamente su YouTube Music e non quelli realizzati su altre piattaforme e poi caricati dai creator come link. Non è nemmeno chiaro che fine farà Google Podcasts, un'app per iOS e Android separata e dedicata ai podcast, che Mountain View potrebbe unire a YouTube Music. (ANSA).