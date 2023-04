Apple, la conferenza per sviluppatori dal 5 giugno

Apple ha annunciato le date per la sua conferenza annuale per sviluppatori, conosciuta come Worldwide Developer Conference (Wwdc). La partenza sarà lunedì 5 giugno, con varie sessioni dedicate fino alla chiusura del 9 giugno. Si tratterà per la maggior parte di incontri online, un modo per consentire una partecipazione più ampia di interessati, anche se il keynote di inizio sarà anche in presenza, presso l'Apple Park di Cupertino.

Il colosso americano, in un comunicato ufficiale, parla di 'evento speciale', senza fornire molti dettagli in merito. I siti specializzati, come 9to5mac, affermano però che in quella data Tim Cook potrebbe finalmente svelare al mondo i Reality Pro, i primi visori di realtà aumentata e virtuale dell'azienda. Oltre alle novità annunciate durante il keynote, il programma online di quest'anno includerà sessioni, laboratori individuali e opportunità per interagire con ingegneri Apple e altri sviluppatori. La Wwdc 23 è anche un'opportunità per sostenere, con la Swift Student Challenge, studenti e studentesse che si cimentano con la programmazione.

La Swift Student Challenge è uno dei tanti programmi della Mela pensati per sviluppatori e studenti di tutte le età con una passione per la programmazione, che sono invitati a creare un'app su un argomento a scelta con l'aiuto di Swift Playgrounds, piattaforma per iPad e Mac che permette di imparare il linguaggio di programmazione in modo interattivo e divertente. I progetti per la Swift Student Challenge di quest'anno possono essere inviati fino al 19 aprile. Alla conferenza sono anche attesi gli annunci sui prossimi sistemi operativi dei prodotti Apple, tra cui iOs 17, iPadOs 17, tvOs 17, watchOs 10 e macOs 14.