Università Ca' Foscari, corso di alta formazione su ChatGpt

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Con un primo corso in Crisis Management, la scuola di alta formazione Ca' Foscari Challenge School proporrà 11 nuovi corsi in Business Communication, un catalogo rivolto a professionisti che hanno a che fare con la comunicazione a vario livello, ma anche a chi è in contatto con clienti, ospiti, partner e team di persone. Fra i corsi, che si svolgono tutti online e sono tenuti da professionisti in comunicazione istituzionale e corporate, consulenti della comunicazione, giornalisti ed esperti di storytelling e digitale, spicca quello su "ChatGPT al servizio della comunicazione", assieme ad altri su Comunicazione di crisi, Storytelling motivazionale, Gestione delle fake news e difesa della reputazione, Comunicazione interna. (ANSA).