Mercato indossabili e visori, un 2023 in ripresa

L'agenzia di ricerca International Data Corporation (Idc) ha rilasciato i nuovi dati inerenti il mercato delle tecnologie indossabili e dei visori di realtà virtuale e aumentata. Stando agli analisti, entrambi i segmenti sono in ripresa nel 2023, con prospettive di crescita ulteriori fino al 2017. Per l'anno in corso, Idc prevede un monte di spedizioni di circa 442,7 milioni di dispositivi indossabili, equivalenti a una crescita del 6,3% su base annua. Si parla di 325 milioni di auricolari, 162,2 milioni di orologi connessi, 33,8 milioni di smart band, i dispositivi di monitoraggio della salute, e di 2,2 milioni di prodotti di altre categorie appartenenti ai cosiddetti 'wearable'. In termini di percentuale di occupazione di mercato, i numeri si traducono in un 62,1% di auricolari, 31% di smartwatch, 6,5% di smartband e 0,4% di altri device. Entro il 2027, la crescita, in termini di tasso annuo composto, dovrebbe essere del 5,6% per auricolari, 6,1% per orologi e, al ribasso del -1,6%, per smartband, con 644,5 milioni di indossabili spediti. Sono rosee anche le aspettative per i visori di realtà virtuale e aumentata. Nel suo ultimo report 'Worldwide Quarterly Augmented and Virtual Reality Headset Tracker', Idc indica 10,1 milioni di unità spedite nel 2023, ossia il +14% anno su anno, con una crescita prevista del 32,6% entro il 2027. Un rialzo sostanziale che dovrebbe essere spinto dalle mosse attese da parte dei big dell'hi-tech, tra cui Apple , Google e Meta, che potrebbero svelare occhialini connessi e visori nei mesi a venire, spingendo ulteriormente un mercato già di per sé in positivo.