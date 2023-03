Instagram mostrerà le pubblicità nei risultati di ricerca

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Instagram ha intenzione di mostrare più pubblicità in varie sezioni dell'app, prima sprovviste. Tra queste, la finestra che mostra i risultati di una ricerca quando un utente digita il nome di un utente oppure le parole chiave associate ad un post, come gli hashtag. Come confermato sul sito ufficiale del social di proprietà Meta, Instagram ha già avviato la fase di test di queste nuove pubblicità, che le aziende possono acquistare per assicurarsi di apparire anche nel feed che appare quando si tocca un post nei risultati di ricerca.

Instagram prevede di lanciare il nuovo posizionamento a livello globale "nei prossimi mesi". Come scrive la compagnia: "Gli annunci di questo tipo raggiungeranno le persone che cercano attivamente aziende, prodotti e contenuti. Gli annunci verranno visualizzati per i termini di ricerca che rientrano nella nostra community e nelle linee guida sui consigli". Oltre a tale novità, il social ha presentato anche un'opzione di promemoria.

Qualora un iscritto si ritrovi in un post di un evento, così come una diretta social di un personaggio che segue, può scegliere di ricevere un promemoria prima dell'inizio del live, sotto forma di notifiche sullo smartphone. In un esempio mostrato da Instagram si vede l'opzione 'ricordami' in calce ad un annuncio per l'inizio di una nuova puntata di uno show televisivo. Toccando l'opzione si può attivare un promemoria da ricevere un giorno prima dell'evento, 15 minuti prima e all'ora di inizio. (ANSA).