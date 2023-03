Ex sviluppatori di ChatGpt lanciano software AI concorrente

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Anthropic, una startup co-fondata da ex dipendenti di OpenAI, l'organizzazione che ha sviluppato il famoso chatbot ChatGpt, ha lanciato il concorrente Claude. Si tratta di un'intelligenza artificiale che può eseguire diverse attività, tra cui la ricerca di parole chiave all'interno di documenti ma anche riepilogare lunghe presentazioni, scrivere testi partendo da un argomento generale e realizzare un codice informatico. Tutte operazioni molto simili a quelle a cui può dar seguito ChatGpt, che proprio in queste ore è stato aggiornato alla versione 4, con l'opportunità di analizzare anche immagini e contenuti visuali. Ma Anthropic sostiene che Claude è "molto meno propenso a produrre risultati dannosi".

Le organizzazioni possono richiedere l'accesso in via sperimentale al chatbot, anche se la startup non ha ancora comunicato un eventuale costo di abbonamento al servizio.

"Pensiamo che Claude sia lo strumento giusto per un'ampia varietà di clienti e casi d'uso -, ha dichiarato un portavoce di Anthropic al sito specializzato TechCrunch - Abbiamo investito nella nostra infrastruttura per testare i modelli per diversi mesi e siamo fiduciosi di poter soddisfare la domanda dei clienti". Dopo una versione di anteprima alla fine dello scorso anno, Anthropic ha testato Claude con partner come Robin AI, AssemblyAI, Notion, Quora e DuckDuckGo. Quest'ultimo, il browser per navigare online senza essere tracciati, ha già integrato il chatbot nel suo motore di ricerca, permettendo di ottenere sintesi testuali, in cima ai risultati, di argomenti e fatti già presenti su Wikipedia. Nella pratica, i due software concorrenti forniscono un breve testo di quello che l'utente ha ricercato, se presente su fonti limitate, tra cui appunto l'enciclopedia online Wikipedia. Nei giorni scorsi, Google ha annunciato di avere investito 300 milioni di dollari in Anthropic, la cui intelligenza artificiale potrebbe migliorare Bard, il chatbot di Big G che dovrebbe essere svelato ufficialmente alla conferenza per sviluppatori I/O 2023 del 10 maggio. (ANSA).