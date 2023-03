Cybercrime, chi paga ricatto ransomware ne finanzia altri 9

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Il 10% delle organizzazioni che subisce un attacco informatico di tipo ransomware paga il riscatto richiesto dai criminali. In questo modo finanzia le cosiddette 'cyber gang' per altri nove attacchi. Il dato emerge da 'What Decision Makers Need to Know About Ransomware Risk', l'ultima ricerca di Trend Micro, società di sicurezza informatica. Le vittime che accettano di pagare - dice l'analisi - solitamente lo fanno rapidamente e generalmente pagano anche di più.

Lo studio descrive le minacce da un punto di vista strategico, tattico, operativo e tecnico e rivela che il rischio di subire un attacco ransomware - che limita l'accesso al dispositivo che infetta chiedendo appunto un riscatto solitamente in bitcoin - varia a seconda delle aree geografiche, dei settori e delle dimensioni dell'organizzazione. Secondo l'analisi per paese di origine, ad esempio, la regione africana ha mostrato il più alto tasso di pagamento del riscatto, 34,8%, il 18,8% sopra la media di tutti i paesi. Invece i paesi europei hanno avuto il tasso di pagamento del riscatto più basso, dell'11,1%, circa il 5% inferiore alla media. Tassi di pagamento del riscatto in altre regioni come il Nord America e l'Asia-Pacific sono poco superiori alla media, rispettivamente il 17,1% e il 18,9%, mentre il tasso di pagamento più basso dell'8,3% è stato registrato in Medio Oriente.

"Il ransomware è oggi una delle principali minacce alla sicurezza informatica di aziende e governi ed è in continua evoluzione, per questo abbiamo bisogno di metodi più accurati e basati sui dati per affrontare i rischi correlati a questa tipologia di attacco - dice Alex Galimi, Sales Engineer di Trend Micro Italia - Questa nuova ricerca vuole aiutare i decisori tecnologici a comprendere meglio l'esposizione al rischio e a fornire ai responsabili istituzionali le informazioni di cui hanno bisogno per elaborare strategie di difesa più efficaci".

