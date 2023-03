Microsoft, da maggio si potrà chattare su Teams come avatar

Si avvicina il lancio di una nuova funzione di Teams che spinge il metaverso. Il colosso americano ha infatti aggiornato la strategia legata a Microsoft 365, anticipando ufficiosamente l'arrivo, entro maggio, delle videochiamate su Teams sotto forma di avatar. Gli utenti potranno trasformarsi in personaggi in 3D, che muoveranno mani e volto riproducendo i loro movimenti reali. Tutto questo anche senza l'utilizzo di una webcam, con l'intelligenza artificiale che tradurrà l'audio della chiamata in cambiamenti del viso e delle espressioni facciali. La funzionalità era stata annunciata a novembre del 2021. Con l'introduzione degli avatar su Teams, la piattaforma di comunicazione di Microsoft esplosa durante la pandemia, l'azienda avvicina ulteriormente il suo metaverso, che punta proprio sull'app usata a scopo di lavoro per consolidare l'interesse verso le aziende.

Il concorrente diretto, Meta, ha reso disponibile mesi fa l'accesso in fase di anteprima, solo negli Stati Uniti e in Canada, a Horizon, il suo metaverso. "Non è binario, quindi posso scegliere come voglio presentarmi, che si tratti di un video o di un avatar, e c'è una varietà di opzioni personalizzate per scegliere come vuoi essere presente in una riunione" ha affermato Katie Kelly, Principal Product Manager per Microsoft Mesh, in un'intervista con The Verge. "La nostra tecnologia è in grado di interpretare i segnali vocali per animare gli avatar, per far si che sembrino reali e proprio accanto a noi". Molto del successo della funzione dipenderà anche dalla compatibilità degli avatar sulle varie piattaforme. Inizialmente prevista per PC e Mac, l'app di Teams dovrebbe essere aggiornata in futuro per i dispositivi mobili. Microsoft renderà disponibile una versione, con la nuova opzione, anche su Meta Quest, il visore di realtà virtuale di Meta-Facebook.