Intelligenza artificiale, Microsoft licenzia team di esperti

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Microsoft avrebbe licenziato l'intero team "etica e società" come parte dei più ampi tagli che hanno rimosso dal gruppo, a livello globale, 10.000 lavoratori nell'ultimo periodo. Il team si occupava di analizzare rischi e opportunità dell'integrare piattaforme avanzate di intelligenza artificiale in prodotti nuovi e consolidati dell'azienda, tra cui il chatbot ChatGpt, che da qualche settimana risponde ai quesiti sul motore di ricerca sperimentale Bing. Il sito Platformer, che per primo ha lanciato la notizia, avrebbe parlato con alcune persone coinvolte direttamente dai licenziamenti e che hanno confermato come il colosso americano abbia tenuto in piedi solo la figura conosciuta come ORA, ovvero l'Office of Responsible AI, che ha il compito di creare regole e principi per governare le iniziative di intelligenza artificiale dell'azienda. Secondo il report, già sul finire del 2022 il team di etica e società era stato ridotto, per arrivare a contare solo sette persone dalle 30 presenti fino al 2020. A inizio anno, con la pressione del CTO di Microsoft, Kevin Scott, e del CEO, Satya Nadella, il gruppo è stato annullato del tutto ma non senza pensare agli sviluppi futuri dell'analisi dei progetti di IA nelle varie piattaforme di Microsoft. Ogni divisione di prodotto, come si apprende, potrà contare al suo interno di una persona dedicata a studiare le inferenze dell'intelligenza artificiale nei servizi offerti ai consumatori. Non più dunque un team terzo specializzato ma un responsabile per unità, che riporterà criticità e sviluppi all'interlocutore definito come Office of Responsible AI. In una nota inviata a Platformer, Microsoft ha sottolineato di impegnarsi "a sviluppare prodotti ed esperienze di intelligenza artificiale in modo sicuro e responsabile, e lo fa investendo in persone, processi e partnership che diano priorità alla nostra visione futura". (ANSA).