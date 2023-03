Anche Londra valuta bando TikTok da telefoni governativi

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Il governo Tory britannico di Rishi Sunak è pronto a valutare il bando di Tik Tok dagli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, così come già fatto dalla Commissione Ue e da più di metà degli Stati degli Usa, nel timore che l'app cinese possa consentire infiltrazioni dello spionaggio di Pechino nelle comunicazioni e nella raccolta di dati sensibili, oltre a potenziali violazioni della privacy.

L'indicazione - già evocata dal premier Sunak a margine del vertice di San Diego della nuova alleanza Aukus, il patto militare stretto con Usa e Australia in chiave di contenimento della Cina nel Pacifico - è stata ripresa oggi dal viceministro Tom Tugendhat, titolare della Sicurezza Nazionale nella compagine Tory. Intervistato da Sky News, Tugendhat ha annunciato di aver disposto un'indagine ad hoc del National Cyber Security Centre (Ncsc) per stabilire l'entità dell'asserito rischio e approfondire le esperienze dei Paesi alleati che hanno già avviato l'introduzione del divieto.

