Microsoft pronta a integrare la nuova versione di ChatGpt

Microsoft a breve dovrebbe integrare ChatGpt4, la nuova versione del software diventato trend tecnologico del momento, sul suo motore di ricerca Bing. A dare l'anticipazione è stato Andreas Braun, CTO Microsoft Germany, nel corso del suo intervento ad 'AI in Focus - Digital Kickoff' che si è tenuto in Germania venerd' scorso."Introdurremo Gpt-4 la prossima settimana. E in questo modo avremo modelli multimodali che offriranno possibilità completamente diverse, ad esempio la comprensione dei video": avrebbe affermato Braun, come riporta il sito tedesco Heise Online.

Il 16 marzo, Microsoft terrà l'evento "The Future of work with AI". Uno dei protagonisti della conferenza potrebbe essere proprio la nuova versione di ChatGpt. Il manager tedesceo ha sottolineato come il software sarà in grado di tradurre in maniera più appropriata e sempre più precisa, testi in lingue differenti: "La tecnologia è arrivata molto lontano e praticamente funziona in tutte le lingue. Puoi fare una domanda in tedesco e ottenere una risposta in italiano. Con la nuova versione, Microsoft renderà i modelli di intelligenza artificiale ancora più completi". Le opportunità di interazioni 'multimodali' anticipate da Braun si riferiscono alla capacità dell'AI di interagire con gli utenti con diverse tipologie di contenuti come testi, immagini, video e suoni.

La generazione attuale di ChatGpt, identificata dal numero 3 (ChatGpt-3) può rispondere alle domande solo sotto forma di linguaggio scritto. Grazie all'integrazione della piattaforma sviluppata da OpenAI, su cui Microsoft ha investito circa 10 miliardi di dollari solo quest'anno, Bing ha raggiunto i 100 milioni di utenti giornalieri. E General Motors, secondo Reuters online, starebbe valutando la possibilità di usare ChatGpt nelle auto, per aumentare gli usi dei computer di bordo, proprio grazie ad una collaborazione con Microsoft.