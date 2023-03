Meta, nel 2027 gli occhiali di realtà aumentata 'definitivi'

Attesi in prima battuta per la fine del 2024, i primi 'veri' e propri occhiali di realtà aumentata di Meta arriveranno solo nel 2027. Lo afferma il sito The Verge, che avrebbe appreso la notizia da alcuni dipendenti del colosso americano. Stando alle indiscrezioni, il gruppo guidato da Mark Zuckerberg si è mosso per condividere internamente i piani di sviluppo in merito ai prodotti di realtà aumentata e virtuale, focalizzando la concentrazione sul 2027, quando ciò dovrebbe lanciare i suoi occhiali di realtà aumentata (AR) definitivi, ossia con tutte le tecnologie che l'azienda ha, almeno in parte, anticipato finora, declinate in dispositivi differenti, tra cui i Rayban Stories e i Meta Quest Pro. Proprio la seconda versione degli occhiali classici Rayban Stories, prodotti insieme a EssilorLuxottica, vedrebbero la luce già quest'autunno, mentre per la fine del 2023 arriverà il Quest 3, meno costoso del Quest Pro e, come quest'ultimo, dotato di fotocamere per visualizzare l'ambiente reale circostante, senza togliere il dispositivo dal volto. Stando a Mark Rabkin, vicepresidente dell'azienda per la realtà virtuale, Meta ha venduto quasi 20 milioni di visori Quest fino ad oggi. Anche questi dettagli sono stati condivisi con migliaia di dipendenti della divisione Reality Labs durante una presentazione della tabella di marcia e, per The Verge, dimostrano come il gruppo voglio continuare a investire nell'hardware di consumo, dopo una serie di battute d'arresto e una corposa riduzione di costi e del personale in tutte le sue principali aree di business.