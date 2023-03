Arriva in Italia l'orologio Huawei con dentro gli auricolari

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Annunciato il 15 febbraio, arriva oggi in Italia Watch Buds, il nuovo orologio di Huawei, che l'azienda ha portato anche all'edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona, la fiera iberica della tecnologia. La particolarità del Watch Buds è in una cassa che si apre per conservare due auricolari. Il design 'pop-up' permette infatti di sganciare il quadrante dal corpo principale dell'orologio per accedere subito all'alloggiamento dei due auricolari, prenderli per indossarli e riporli quando non servono più, oppure per ricaricarli in caso di bassa carica. Di fatto, con Huawei Watch Buds si apre una nuova era per tutti i consumatori che non rischieranno più di perdere o dimenticare a casa gli auricolari, avendoli sempre con sé all'interno del proprio smartwatch.

L'integrazione delle Buds all'interno dell'orologio non richiede nemmeno compromessi dal punto di vista tecnico e di prestazioni.

Innanzitutto, gli auricolari ospitano sei diversi driver audio e godono della tecnologia true wireless e di identificazione adattiva, ossia della possibilità di indossare gli auricolari indistintamente nell'orecchio destro o sinistro; sarà poi il sistema a riconoscere il posizionamento e a regolare gli accessori al corretto canale uditivo. Gli auricolari sono in grado di misurare l'accelerazione della velocità angolare in base al movimento dell'utente. Se indossati in maniera errata, si autosistemeranno in maniera intelligente. Di per sé, il Watch Buds è costruito con cura artigianale e tecniche all'avanguardia: 20 diversi componenti sono uniti attraverso una tecnologia di saldatura laser di precisione che utilizza il materiale esterno per ottimizzare dimensioni, connessione ed estetica del prodotto. Il meccanismo di apertura riprende il fascino di un orologio da tasca visto che con una semplice pressione sul pulsante frontale integrato nella cassa si estraggono i due auricolari attaccati all'altro lato del quadrante. Il Watch Buds integra un albero rotante di precisione ultra-miniaturizzato progettato per aprirsi e chiudersi in modo fluido grazie a ruote concave e convesse per garantire un'esperienza d'uso di qualità; a garanzia di resistenza e durevolezza è stato sottoposto, infatti, a 100.000 esperimenti di apertura e chiusura e ad uno stress test di 5 kg. La batteria può alimentare sia l'orologio che gli auricolari, permettendo un utilizzo fino a 3 giorni dopo una carica completa e fino a 7 giorni in modalità di risparmio energetico. Huawei Watch Buds può essere facilmente sincronizzato con ogni smartphone, Huawei, Android o iOS. Lo stesso vale per l'app Huawei Health, disponibile per tutti i sistemi operativi, che permette di gestire smartwatch e auricolari. Il prezzo è di 499,90 euro, con varie promozioni in corso online su Huawei Store, che quest'anno segna il terzo anniversario dal lancio. (ANSA).