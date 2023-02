Non solo chat, WhatsApp lavora ad una funzione di newsletter

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - WhatsApp starebbe lavorando a una funzione "newsletter" non ancora annunciata e scovata dal sito specializzato WABetaInfo. All'interno del codice di una versione di prova dell'app, i tecnici hanno individuato un nuovo menu che permetterebbe di inviare aggiornamenti istantanei ad una serie di contatti, teoricamente iscritti ad un servizio di newsletter.

Una funzionalità che, secondo WABetaInfo, potrebbe essere molto utile se implementata da organizzazioni e pubbliche amministrazioni, per comunicare in maniera veloce e massiva con i cittadini. Sebbene il suo funzionamento non sia chiaro, a quanto pare l'opzione permetterebbe di accedere ad un menu nella scheda 'stato' da cui condividere contenuti con molti utenti, in modalità di newsletter e individuare quelle a cui ci si può iscrivere. Ogni utente riceverebbe le comunicazioni senza conoscere nomi e dettagli personali degli altri iscritti, così da preservare la privacy. Sulla base di diversi indizi nel codice, le newsletter saranno una sezione separata e facoltativa dell'app, diversa dalle chat private. "Questa funzione non avrà pubblicità al suo interno e supporterà gli handle" spiegano da WABetaInfo "ossia l'opportunità, per gli utenti, di trovare facilmente le newsletter a cui iscriversi, semplicemente cercandole all'interno di una directory di WhatsApp". Poiché sarà possibile raggiungere un numero indefinito e elevato di persone, le newsletter non saranno protette dalla crittografia end-to-end, ossia da quel tipo di tecnologia che rende impossibile ad un esterno intercettare i messaggi inviati da un singolo mittente a un destinatario. "Questa è la prima versione beta che presenta indizi sulle newsletter e quindi ci aspettiamo altri dettagli da svelare nei prossimi aggiornamenti". (ANSA).