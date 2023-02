iPhone 15 Pro, online immagini con la porta standard Usb-c

Sono comparse online nuove immagini di un possibile iPhone 15 Pro. Diffuse dal sito di esperti 9to5Mac, non si tratta di foto del dispositivo reale ma di come potrebbe apparire stando alle indiscrezioni che si susseguono da tempo. Tra le novità, la comparsa di una porta di ricarica Usb-C, lo standard voluto dall'Unione Europea, che diventerà obbligo per tutti i costruttori di dispositivi elettronici a partire dall'autunno del 2024. Le foto immaginano il top di gamma dei prossimi iPhone, ossia il modello 15 Pro, come derivato dai file di progetto che i produttori di custodie avrebbero già ricevuto per lavorare sui loro accessori futuri.

E' infatti risaputo che, con mesi di anticipo rispetto al rilascio di nuovi modelli, le aziende specializzate in cover abbiano l'opportunità di conoscere prima le fattezze degli smartphone di vari marchi, per essere pronti con le custodie al momento del lancio. L'informatore Ian Zelbo ha passato a 9to5Mac le informazioni ricevute da un'azienda cinese, brand di cover per iPhone di cui non ha fatto il nome. La novità più importante sarebbe dunque la porta Usb-c, "confermata" da un'altra indiscrezione proveniente dal leaker Unkonwn21 che ha addirittura mostrato una foto della porta. Dalla immagini di rendering, l'iPhone 15 Pro appare leggermente più piccolo e con bordi più arrotondati rispetto all'attuale iPhone 14 Pro, con un vetro che ai lati curverebbe maggiormente, in maniera simile a quanto accade su concorrenti come il Pixel 7 Pro di Google. Le dimensioni del display rimarrebbe di 6,1 pollici, come quella odierna. A differenza di altre voci recenti, i ricalchi apparsi in rete evidenziano la presenza di tasti fisici per l'accensione e il volume, e non a sfioramento, come ipotizzato da fonti che affermano la volontà di Apple di eliminare qualsiasi bottone meccanico dalla livrea dell'iPhone. Un cambiamento che potrebbe avvenire non prima del prossimo anno.