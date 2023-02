Huawei lancia il primo smartwatch con dentro due auricolari

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Dopo una serie di indiscrezioni arrivate dalla Cina, Huawei ha ufficializzato l'arrivo del suo nuovo orologio, Watch Buds. La particolarità, che lo rende un oggetto unico nel suo genere, è la presenza sotto la scocca di due auricolari, uno per orecchio. Aprendo la cassa, è dunque possibile estrarre le cuffiette e riporle quando non più necessario. Gli auricolari si ricaricano direttamente da inseriti nello smartwatch, in qualsiasi posizione e orientamento, grazie a due basi placcate in platino. La cassa si apre come un orologio da tasca, con una semplice pressione sul pulsante frontale. Esteticamente, Watch Buds presenta un display a colori in alta definizione da 1.43 pollici, inserito nella cassa in acciaio inossidabile. Non solo il design dello smartwatch è stato accuratamente progettato, ma anche i piccoli auricolari wireless integrati sono sviluppati con estrema precisione. Se paragonati ad un paio di cuffiette tradizionali, questi sono più piccoli del 50% ma il 90% più efficienti in termini di spazio. Huawei Watch Buds ospita un albero rotante di precisione ultra-miniaturizzato progettato per aprirsi e chiudersi in modo fluido grazie a ruote concave e convesse per garantire un'esperienza d'uso di qualità; a garanzia di resistenza e durevolezza è stato sottoposto a 100.000 esperimenti di apertura e chiusura e a uno stress test di 5 kg.

Lo smartwatch offre il rilevamento automatico della saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio della frequenza cardiaca con TruSeen 5.0+ e il monitoraggio del sonno. È dotato di 80 modalità sportive, tra cui 10 professionali quali corsa outdoor, indoor, camminata all'aperto, al chiuso, ciclismo all'aperto, al chiuso, salto della corda, macchina ellittica, vogatore, allenamento libero. Inoltre, consente di aggiungere manualmente oltre 70 sport in base alle esigenze dell'utente. Huawei Watch Buds può essere sincronizzato con Android o iOS ed è disponibile in pre-ordine a partire da oggi e fino al 28 febbraio. Sarà nei negozi dal 1 marzo a 499 euro con varie promozioni che permettono di risparmiare sul prezzo finale. (ANSA).