WhatsApp, nuova funzione traduce messaggi vocali in testo

WhatsApp ha lanciato, solo in versione di prova, una funzione capace di "tradurre" i messaggi vocali in testo scritto. A darne notizia è il sito WaBetainfo, con i primi utenti "tester" che hanno già messo le mani sull'ultima versione beta pensata per iPhone. L'app di messaggistica può trasformare gli audio in testo, conservando tutta la privacy necessaria, grazie allo svolgimento delle operazioni di conversione direttamente sul dispositivo, senza inviare i messaggi a servizi cloud esterni. Gli utenti iscritti al programma Whatsapp beta, ossia di prova, possono già testare la novità, scaricando la versione per iOs numero 23.3.0.73.

Essendo preliminare, non è però esente da errori e qualche difetto. Ad esempio, notano in WaBetainfo, la trascrizione si blocca quando una parola non viene compresa o non è presente nel vocabolario di WhatsApp. In fase di impostazione del servizio, l'app chiede di scegliere la lingua preferita, dunque potrà trascrivere testi solo nell'idioma scelto di volta in volta, con l'opportunità di cambiarlo quando si vuole. Come spiega WaBetainfo, WhatsApp può sfruttare le capacità di traduzione offline delle lingue presente sugli iPhone per consentire all'audio di essere trasformato in testo, evitando l'utilizzo di software aggiuntivi o l'invio del contenuto online. Per questo, la traduzione potrebbe prendere più tempo del dovuto, con la necessità di scaricare i cosiddetti "language pack" delle lingue di riferimento. Il concorrente diretto dell'app gestita da Meta, Telegram, offre già una funzione di conversione da note vocali a testo, ma solo agli abbonati del servizio Premium.