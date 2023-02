Microsoft, 1 milione di iscritti per provare ricerca con IA

Oltre 1 milione di persone si sono iscritte alla fase di test del "nuovo" motore di ricerca di Microsoft, Bing, con funzionalità di intelligenza artificiale.

Il colosso di Redmond aveva svelato il progetto a seguito di un forte investimento in OpenAI, l'organizzazione che sviluppa il chatbot ChatGpt che ha lanciato la corsa all'intelligenza artificiale "conversazionale". Il numero di utenti registrarti alla prova di Bing basato su IA è stato ufficializzato da Yusuf Mehdi, Corporate Vice President & Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, che in un tweet ha condiviso il raggiungimento del numero di iscrizioni alla fase di prova. Il traguardo è stato superato in meno di 48 ore. Ma il lavoro di Microsoft nel campo dell'intelligenza artificiale non si ferma alla ricerca web. Stando a quanto riporta il sito The Verge, l'azienda integrerà ChatGpt anche in applicazioni popolari come Word, PowerPoint e Outlook.

Il gigante della tecnologia dovrebbe mostrare entro marzo ciò che la sua tecnologia Prometheus AI e l'intelligenza artificiale del linguaggio di OpenAI possono fare per Word, PowerPoint, Outlook e altre app di Microsoft 365. La società ha già parlato della prossima versione di Edge, motore di ricerca che ha soppiantato Internet Explorer, con un algoritmo integrato che, secondo lo sviluppatore, permetterà maggiore velocità e strumenti per ottenere dalle pagine visitate più informazioni pertinenti. Proprio nelle ultime ore, un concorrente di Edge, Opera, ha anticipato una nuova versione dell'omonimo browser con una barra dedicata a ChatGpt. Per The Verge, Microsoft porterà la tecnologia IA a generare in autonomia grafici e tabelle, da utilizzare in PowerPoint o Excel, partendo da poche informazioni. Stando ad un precedente rapporto pubblicato da The Information, l'azienda vuole anche che il suo modello di intelligenza artificiale sia in grado di generare testo, utilizzando semplici istruzioni all'interno delle app di Office.