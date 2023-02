Discipline tecniche, su Tik Tok e Instagram nasce Gen_S

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Sono Virginia Benzi e Sara Figura, rispettivamente The quantum girl e Laboratologia, le testimonial di @Gen_S, la prima community social dedicata alle donne nel mondo delle discipline scientifiche, meglio conosciute come "stem". Il profilo Gen_S è già attivo sui social Instagram, Tik Tok e LinkedIn e arriva in occasione dell'11 Febbraio, la giornata mondiale delle donne nella scienza, per volontà de La Piazza Group, la prima Social Inclusion Agency in Italia, che si occupa di progetti editoriali legati a Diversity & Inclusion ed empowerment femminile. "Con questo progetto vogliamo scardinare il falso mito che la scienza non sia adatta alle donne. Lo è, eccome, e noi ne siamo un esempio" hanno affermato Benzi e Figura. "Siamo tante, ma potremmo essere ancora di più se ci sosteniamo a vicenda". Secondo i dati del Ministero dell'Università, nel 2021, sono cresciute del 15,74%, le immatricolazioni delle ragazze in corsi di informatica e Ict. In Italia, si stima che i settori "stem" coinvolgeranno circa il 30% dei lavoratori nei prossimi cinque anni, con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali o connesse all'industria 4.0. "Dalle ricerche che abbiamo condotto, tramite questionari online e focus group, è emerso che oltre il 70% delle ragazze ha lamentato la mancanza di supporto e di orientamento nella scelta dell'università" hanno sottolineato Fru Hazlitt e Alessandra Cravetto, fondatrici de La Piazza Group. "Grazie ad una squadra di divulgatrici scientifiche, già attive e seguite sui social, le materie stem diventeranno, divertenti, facili e creeranno curiosità. Gen_S coinvolgerà studentesse, università e aziende per attivare un circolo virtuoso, dove la domanda non incontra l'offerta ma la crea. Una community che aiuta a crescere una nuova generazione: la Generazione Stem (Gen_S)". (ANSA).