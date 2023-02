Bard inaccurata, Google perde 100 miliardi capitalizzazione

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Bard, la rivale di ChatGpt lanciata da Google, fornisce informazioni inaccurate e Mountain View cala a Wall Street e vede andare in fumo oltre 100 miliardi di capitalizzazione di mercato. A destare timori sull'accuratezza dei contenuti di Bard è stata - riportano i media americani - la sua risposta a una domanda sulle nuove scoperte del telescopio Webb. Bard ha risposto in modo inaccurato dicendo che il telescopio aveva scattato la prima foto di un pianeta fuori dal sistema solare. La prima foto di un pianeta fuori dalla Via Lattea è stata scattara dal telescopio Very Large nel 2004.

