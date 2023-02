Apple, un Watch Ultra rinnovato solo nel 2025

Apple lancerà il suo primo orologio Watch Ultra dotato di un display di nuova generazione, conosciuto come micro-led. Lo afferma l'analista del settore, Ross Young, secondo cui dovremmo però aspettare il 2025 per vedere la tecnologia a bordo dello smartwatch della Mela. Il micro-led è una tecnologia emergente su cui i produttori di display stanno lavorando per perfezionare la resa dei dettagli anche su pannelli molto piccoli, come possono essere quelli di un orologio connesso. Young in precedenza aveva suggerito la sequenza temporale del 2025 a gennaio, ma afferma che le nuove informazioni del fornitore Apple Osram confermano la sequenza temporale. Un'ulteriore conferma a favore della tempistica arriva da Osram, società tedesca tra i possibili fornitori degli schermi per l'Apple Watch. In un recente incontro con gli investitori, la società, come riporta lo stesso Ross, avrebbe detto: "Rispetto al nostro programma di sviluppo e industrializzazione per la nostra tecnologia leader di microLED di piccole dimensioni, sulla base delle ultime informazioni disponibili e della relativa valutazione, possiamo aggiungere che al momento prevediamo di iniziare a segnalare ricavi rilevanti dalla nostra tecnologia micro-led nel 2025". Diverse fonti hanno confermato che Apple sta già lavorando su un Apple Watch micro-led, come l'analista Jeff Pu, anche se sembra difficile un lancio nel 2024. sebbene non resti esclusa la pista dell'annuncio verso la fine del prossimo anno, con una prima disponibilità del gadget a inizio 2025. Young non ha fornito dettagli sulle dimensioni del display, ma le informazioni precedenti suggeriscono che misurerà 2,1 pollici in diagonale, il che lo renderebbe appropriato per il più grande Apple Watch Ultra. Introdotto lo scorso settembre, l' Apple Watch Ultra‌ presenta un display da 1,92 pollici, più grande di quello da 1,77 pollici del Watch Serie 8.