ChatGpt, Google investe sul concorrente Claude

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Più intelligenza artificiale in prodotti per il pubblico. Dopo aver annunciato ufficialmente l'arrivo di Bard, in versione di prova per pochi utenti, Google continua a investire nel campo della cosiddetta "IA conversazionale". Se la risposta al chatbot ChatGpt, Bard appunto, sarà pronta nei prossimi mesi per un pubblico più vasto, il colosso americano ha speso circa 300 milioni di dollari per assicurarsi la società Anthropic, fondata nel 2021, che ha sviluppato una propria chat intelligente, conosciuta come Claude, da utilizzare in altri campi. Per il Financial Times, che ha riportato la notizia, l'obiettivo di Google potrebbe essere quello di recuperare il terreno conquistato da Microsoft con il recente investimento da 10 miliardi dollari in OpenAI, la fondazione che si occupa dello sviluppo di ChatGpt. Anthropic, che sul proprio sito si descrive come un'azienda "al lavoro per costruire sistemi di intelligenza artificiale affidabili, interpretabili e orientabili", ha creato Claude utilizzando un processo chiamato "IA costituzionale", che si basa su concetti come uguaglianza, parità e autonomia. Secondo Anthropic, il processo prevede un apprendimento supervisionato e una fase di formazione "di rinforzo", con il fine di fornire un approccio basato su principi che allineino i sistemi di intelligenza artificiale alle intenzioni umane. "Così possiamo addestrare un assistente IA non evasivo e che si occupi di rispondere a domande anche difficoltose, spiegando le sue obiezioni" le parole dell'azienda. Non è chiaro se Claude diventerà un tutt'uno con Bard o se sarà integrato in altri progetti di intelligenza artificiale di Google. Probabilmente qualcosa si saprà durante la Google I/O 2023, la conferenza annuale per sviluppatori che si tiene poco prima dell'estate. (ANSA).