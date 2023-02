Il razzo della SpaceX lancia 49 satelliti Starlink e un veicolo italiano

Il razzo Falcon 9 della SpaceX ha lanciato 49 satelliti Starlink per l’Internet globale e un veicolo spaziale dell’azienda italiana D-Orbit, che ha trasportato in orbita diversi esperimenti insieme a resti umani cremati appartenenti a clienti di tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Germania, dalla Nuova Zelanda alla Svizzera.

Il veicolo della D-Orbit, chiamato Eclectic Elena, si è separato dal razzo a circa 57 minuti dal lancio, seguito 20 minuti dopo dai satelliti Starlink. Entrambi sono stati lasciati a circa 333 chilometri di altitudine: i 49 Starlink utilizzeranno i propri propulsori per raggiungere l’orbita operativa della SpaceX, compresa tra 539 e 569 chilometri, mentre il trasportatore italiano scenderà di quota, per svolgere i propri esperimenti più vicino all’atmosfera terrestre. Uno di questi, infatti, un simulatore per un nuovo sistema di rilascio dei satelliti che potrebbe essere incorporato nei futuri veicoli di lancio e rimorchiatori spaziali, è stato progettato per bruciare nell’atmosfera entro 4-8 settimane, per ridurre il rischio di produrre nuova spazzatura spaziale.