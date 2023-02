Samsung Galaxy Book 3, i nuovi portatili Windows

In occasione dell'evento Unpacked 2023 in cui sono stati presentati gli smartphone Galaxy S23, Samsung ha svelato anche i computer portatili Galaxy Book 3. Si tratta di tre modelli con sistema operativo Windows 11, pensati per i creatori di contenuti grafici ma anche per chi necessita di notebook leggeri e potenti. Galaxy Book3 Ultra, Book3 Pro 360 e Book3 Pro sono già disponibili al pre-ordine, con promozioni per ottenere sconti e rimborsi sul prezzo. Il Galaxy Book3 Ultra è caratterizzato da prestazioni di calcolo elevate e scheda grafica Nvidia Rtx 4050 o 4070, riferimento per il lavoro multimediale, e utile anche per videogiocare.

Il Galaxy Book3 Pro 360 adotta invece un design convertibile 2-in-1 touchscreen, utilizzabile anche con il pennino della casa, la S Pen, che è inclusa in confezione. Il Galaxy Book3 Pro, secondo Samsung è il dispositivo più sottile della sua categoria, anche nel formato di display da 16 pollici, a scelta insieme a quello da 14 pollici. La nuova serie Galaxy Book 3 dispone di una struttura interamente in alluminio, che promette elevata solidità e compattezza. Come per gli smartphone Galaxy S23, grande attenzione è stata data alla sostenibilità. I notebook sono infatti realizzati, in parte, con plastica riciclata, utilizzando reti da pesca dismesse negli oceani. Inoltre, sono state eliminate tutte le componenti plastiche presenti nella confezione. Dal 1 al 22 febbraio, acquistando Galaxy Book3 Ultra, Galaxy Book3 Pro 360 e Galaxy Book3 Pro, e registrando il dispositivo sul portale Samsung Members entro il 24 aprile 2023, si riceverà un rimborso di 100 euro, con la possibilità di richiedere la valutazione del proprio usato e ricevere un ulteriore contributo.