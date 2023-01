Huawei: Usa verso stretta, possibile stop a licenze export

ìGli Stati Uniti valutano la possibilità di tagliare interamente Huawei dai fornitori americani, vietando di fatto tutte le vendite al colosso cinese sospettato da tempi di avere legami con Pechino e l'esercito cinese. Una mossa dettata da timori per la sicurezza nazionale che sarebbe un divieto totale di vendita delle tecnologie americane alla società cinese. Lo riportano i media Usa, citando fonti dell'amministrazione americana secondo le quali gli Stati Uniti potrebbero sospendere le licenze alle aziende americane per esportare alla società cinese. Le vendite delle aziende americane a Huawei sono limitate già da anni, dai tempi di Donald Trump che ha imposto alle aziende Usa l'obbligo di ottenere licenze per vendere apparecchiature al colosso cinese.