Il robot umanoide Atlas impara a lavorare in cantiere

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Dopo aver stupito con i suoi passi di danza e le acrobazie in perfetto stile parkour, il robot umanoide Atlas impara a lavorare in un cantiere, come assistente di un umano. E' l'ultimo video pubblicato online da Boston Dynamics, l'azienda americana acquisita dalla Hyundai nel 2020 per quasi 1 miliardo di dollari e che sviluppa alcuni dei più avanzati robot al mondo come il quadrupede Spot.

Nel nuovo video, Atlas dimostra di saper manipolare gli oggetti cha attorno a sé, prima sposta una trave di legno poggiandola su un'impalcatura poi prende una borsa degli attrezzi che porta all'operaio umano che si trova sopra l'impalcatura. Infine, sposta un grande cassone di legno e si cala dall'impalcatura con un salto mortale all'indietro. Di certo un video meno spettacolare dei precedenti ma che sta comunque spopolando sul web, con 20 milioni di visualizzazioni solo su Twitter, e che in realtà presenta importanti innovazioni: "Il parkour e la danza erano esempi interessanti di locomozione piuttosto estrema - ha detto Ben Stephens, uno dei responsabili di Atlas - ora stiamo cercando di basarci su quella ricerca per migliorare le manipolazioni. E' importante che il robot possa eseguire questi compiti a una velocità simile agli umani. Le persone sono molto brave nel fare questi compiti e per replicarli c'è stato bisogno di fare aggiornamenti piuttosto grandi". La danza e il parkour, una sorta di sport estremo in cui la sfida è superare gli ostacoli senza aggirarli, avevano obbligato i ricercatori a concentrarsi su due differenti sfide tecnologie, la prima relativa alla capacità di controllo del corpo mentre la seconda nell'analisi dell'ambiente circostante. La grande sfida in questo nuovo video è stata, spiegano i ricercatori, la capacità di interagire con l'ambiente, ad esempio nel prendere e posizionare correttamente una trave o prendere la cassetta degli attrezzi. (ANSA).