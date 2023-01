Microsoft: nuovo investimento in OpenAI, la società di ChatGpt

Microsoft aumenta il suo investimento in OpenAI, la società che produce ChatGPT, e sale a Wall Street dove, nelle contrattazioni che precedono l'apertura del mercato guadagna l'1%. Il colosso di Redmond ha già investito nella società in passato. L'investimentto "ci consentirà di continuare la nostra ricerca indipendente e lo sviluppo" di un'intelligenza artificiale che è "sicura, utile e potente", afferma OpenAI.

"In questa fase successiva della nostra partnership con con @OpenAI forniremo la migliore infrastruttura, modelli e strumenti di intelligenza artificiale per consentire ai clienti di creare ed eseguire in modo sicuro e responsabile le proprie applicazioni in Azure", scrive in un tweet Satya Nadella, ceo di Microsoft, che rimanda per gli approfondimenti ad un post sul blog dell'azienda.

In this next phase of our partnership with @OpenAI, we will deliver the best AI infrastructure, models, and toolchain for customers to safely and responsibly build and run their applications on Azure. https://t.co/hX48N3vPv8