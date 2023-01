Amazon chiuderà a febbraio il programma di donazioni Smile

Amazon chiuderà il suo programma di beneficenza Smile il 20 febbraio. La mossa - fa notare il sito specializzato The Verge - segue l'attuale momento difficile delle società tecnologiche alle prese con necessità di ottimizzare i costi e ridurre il personale. Il programma Amazon Smile permetteva ai clienti di effettuare acquisti normalmente, ma selezionando un ente di beneficenza a cui la piattaforma devolveva lo 0,5% del prezzo sostenuto per l'acquisto dei prodotti, se idonei all'iniziativa.

L'azienda, in una nota ufficiale, afferma che oltre 377 milioni di dollari sono stati donati attraverso Smile da quando è stato lanciato nel 2013: "Dal 20 febbraio, Amazon Smile non sarà più disponibile" scrivono. "Per aiutare gli enti di beneficenza che hanno fatto parte del programma, forniremo loro una donazione una tantum equivalente a tre mesi di quello che hanno ricevuto nel 2022. Una volta chiuso Amazon Smile, le organizzazioni potranno comunque chiedere supporto ai clienti, creando le proprie liste dei desideri".

Nel portafoglio di iniziative dell'e-commerce restano in piedi altri progetti di supporto alle comunità in difficoltà. Tra questi, Housing Equity Fund con cui Amazon ha finanziato la costruzione di oltre 14.000 abitazioni per famiglie con reddito medio-basso. Con Amazon Future Engineer, il gruppo ha realizzato corsi di informatica per oltre 600.000 studenti in oltre 5.000 scuole, mentre attraverso il Community Delivery Program ha collaborato con banche alimentari in 35 città degli Stati Uniti per consegnare più di 23 milioni di pasti, utilizzando l'infrastruttura logistica già a sua disposizione per la gestione e la consegna dei pacchi.