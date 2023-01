Vino: da intelligenza artificiale nasce sommelier personale

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Nasce dall'intelligenza artificiale il sommelier personale italiano che consiglia quale vino abbinare a determinati alimenti o con quali piatti sposare le bottiglie custodite nella propria cantina di casa. La tecnologia, accredita come la prima del genere, è stata sviluppata da Italian Wine Crypto Bank (Iwcb). Il Personal Gpt Sommelier è realizzato con la Generative Pre-training Transformer (Gpt), che permette di creare modelli di linguaggio in grado di rispondere alle domande in modo simile a un essere umano. In particolare la tecnologia, usata dall'Iwcb, assisterà i wine-lover in maniera personalizzata al momento della scelta del vino, rispondendo alle loro domande in modo naturale, competente e fluido. Al Personal Gpt Sommelier - informa una nota - si potrà dare un nome e, tra l'altro, "ricorderà ciò che il suo assistito ha bevuto e mangiato in base ai suoi suggerimenti precedenti". "La tecnologia - afferma Davide Casalin, Cto dell'Iwcb e di CellarMetaverse - sarà disponibile in anteprima mondiale, nel corso del prossimo mese di marzo, per i membri del Nft Privilege Club della Bg3.0 Wine Bank che aprirà a Bergamo". I responsabili dell'intero progetto ricordano che "la "Bg3.0 Wine Bank è il primo wine-bar dell'era Web3.0 e avrà una dimensione nel metaverso e offrirà esperienze esclusive dal vivo ai propri clienti entrambe prodotte dall'Iwcb". (ANSA).