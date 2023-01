Pixel Fold, custodia anticipa forme del pieghevole Google

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Attesa per il Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di Google. Lo youtuber Dave2D ha pubblicato un filmato in cui mostra una cover del presunto dispositivo, che Big G potrebbe svelare nel corso dell'anno.

Stando ad una recente ricerca della società di analisi TrendForce, il mercato dei pieghevoli dovrebbe chiudere il 2023 con il +44%; un settore su cui tutti i principali big dell'hi-tech punteranno in futuro. La possibile custodia diffusa da Dave2D sembra confermare le dimensioni del Pixel Fold già circolate, a partire dallo spessore di circa 5,7 mm, circa 0,6 mm in meno rispetto al Galaxy Z Fold 4. Da chiuso, invece, il pieghevole potrebbe avere uno schermo più ampio rispetto all'ultimo foldable di Samsung. Segno distintivo dello smartphone dovrebbe essere il particolare meccanismo di piegatura che prevede il rientro del display centrale, da chiuso, all'interno della cerniera, per eliminare lo spazio che attualmente si forma nel mezzo dei Galaxy Fold. La stessa Samsung adotterebbe una soluzione simile per i prossimi Galaxy Z Fold 5, attesi in estate. Sul debutto del telefono le voci non sono concordi. Le ultime, provenienti dal sito coreano "The Elec", di solito molto informato sulle tempistiche di produzione di dispositivi tecnologici, raccontano di un lancio che avverrebbe non prima dell'inizio del 2024, a causa di un ritardo nella finalizzazione del modello anche per via della nuova ondata di contagi che pone dubbi sull'operatività delle fabbriche in Oriente. (ANSA).