'Apple verso produzione in casa schermi per suoi dispositivi'

Apple inizierà a produrre in casa gli schermi per i suoi prodotti, in quella che è una mossa per ridurre la dipendenza da Samsung e LG diventando più autonoma. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i primi schermi made in Apple saranno per i modelli di fascia più elevata degli orologi e successivamente per l'iPhone. La produzione in casa dovrebbe iniziare nel 2024.