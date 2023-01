Da Cyber Security Italy Foundation nuovo master in sicurezza

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - La Cyber Security Italy Foundation, no profit attiva sul mondo della sicurezza informatica, ha lanciato il master di secondo livello "Management e Cybersecurity" rivolto ad operatori di aziende ed enti, ma anche a giovani neo laureati. Il corso è frutto dell'accordo siglato dalla fondazione con l'Università eCampus. Questa iniziativa ed altre messe in campo dalla Fondazione saranno presentate il 26 gennaio prossimo alla Camera dei deputati, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo imprenditoriale. Il master, della durata di dodici mesi, ha l'obiettivo di formare figure professionali specializzate nel settore della sicurezza così da colmare quel gap di competenze in un settore sempre più strategico per il sistema Paese. "Ringrazio l'Università, il Magnifico Rettore Enzo Siviero e il Direttore Generale Alfonso Lovito per aver sposato con entusiasmo il nostro progetto che si propone di promuovere la maturità digitale, aumentando la consapevolezza dei rischi della sicurezza online e fornendo conoscenze, strumenti e tecniche più efficaci per proteggere dati e sistemi connessi ma soprattutto per prevenire eventuali hackeraggi" ha detto Marco Gabriele Proietti, presidente della Cyber Security Italy Foundation. "Non dimentichiamo infatti che l'Italia è tra gli Stati più colpiti da attacchi cyber e che servirebbero almeno 100 mila esperti in più per gestire le emergenze informatiche. Ciò che è mancato fino ad oggi è stata un'adeguata offerta formativa in materia. Ed è questa la sfida che vogliamo vincere. Crediamo che questo master possa coltivare i migliori talenti affinché poi possano mettersi al servizio del Paese". I corsi, tra cui Economia della conoscenza, ICT Security Management, Cyber Intelligence & Defense, Cloud security, saranno tenuti da docenti dell'università, esperti del settore e responsabili di grandi aziende che operano in Italia, tra cui anche alcuni dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico della Cyber Security Italy Foundation. (ANSA).