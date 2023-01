Un device aiuta a capire perche' il bimbo piange

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Perché il bimbo piange? E' una delle domande più pressanti che i neo genitori si pongono all'arrivo di un neonato: un nuovo dispositivo alimentato da intelligenza artificiale potrebbe aiutare ad avere una risposta.

Si chiama Qbear, è realizzato da Quantum Music con sede a Taiwan: circolare e rivestito in silicone, con un software analizza le emissioni vocali per determinare se il bambino è affamato, stanco, ha bisogno di conforto o ha un pannolino sporco - e lo fa in soli 10 secondi con una precisione che secondo gli ideatori è pari al 95%. Il dispositivo è esposto al Consumer Electronics Show (CES) a Las Vegas.

I genitori ricevono notifiche sul loro bambino tramite un'app complementare, che mostra anche aggiornamenti sul livello di comfort del piccolo e sulla temperatura della stanza.

Utilizzando l'intelligenza artificiale, Q-bear può adattarsi alle esigenze del bambino. Il dispositivo, ad esempio, è programmato per riprodurre automaticamente una ninna nanna e un rumore brevettato che simula quelli in utero, mentre accende la luce di aiuto al sonno accuratamente progettata quando rileva che il bambino è stanco. (ANSA).