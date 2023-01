Torma il Ces di Las Vegas, occhi puntati sul metaverso

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Dopo l'edizione del 2022 accorciata di un giorno e con le misure di contenimento per la pandemia, torna dal 5 all'8 gennaio il Consumer Electronic Show di Las Vegas, la più grande fiera tecnologica al mondo. Sono almeno tre i filoni che terranno maggiormente banco quest'anno. il primo è quello del metaverso. In attesa di capire le mosse di Apple e dei suoi Glass, tra i padiglioni americani dovrebbero essere mostrati vari prototipi di occhialini intelligenti, tra cui a marchio Magic Leap, Qualcomm e Vuzix. Meno concorrenza, seppur presente, nel settore della realtà virtuale, dove Meta la fa da padrone con i suoi Meta Quest Pro, un prodotto lanciato sul finire del 2022 e che la taiwanese Htc tenterà di inseguire con il possibile lancio di un nuovo modello di visori Vive, destinati sia a uso domestico, per il videogame e intrattenimento, che aziendale, con app pensate per il lavoro da remoto e l'assistenza tecnica. Secondo tema da tenere d'occhio è l'automotive. Stellantis mostrerà il concept Ram 1500 Revolution Ev in vista del debutto nel 2024 e Sony Honda Mobility toglierà il velo alla prima automobile con a bordo un sistema di intrattenimento dotato di PlayStation 5. Ci sarà spazio anche per le startup, con uno sguardo a quelle italiane, raccolte all'interno dell'Italian Pavilion di Ita, Italian Trade Agency.

Durante il Ces ci saranno la European Innovation Night e l'Italian Investor Night, un'occasione per le realtà italiane di farsi conoscere dagli investitori internazionali. Infine la casa connessa: nelle ultime settimane è arrivato sul mercato Matter, lo standard comune e voluto da giganti come Amazon, Apple e Google. Al Ces attesi nuovi gadget capaci di supportare il protocollo così da essere usati dagli assistenti intelligenti in commercio, liberando il potenziale di un settore cresciuto negli anni della pandemia e che, per Markets and Markets, raggiungerà un valore pari a 650 miliardi di dollari entro il 2026. (ANSA).