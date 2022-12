I dipendenti di Google temono licenziamenti. Mountain View ha finora evitato riduzioni del personale ma fra lo staff circola insistentemente la paura di tagli. Lo riporta il New York Times. Pur restando in corsa per realizzare quest'anno decine di miliardi di dollari di utile, Google ha rallentato la sua corsa e in ottobre Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha riportato un calo dell'utile del 27% a 13,9 miliardi di dollari.