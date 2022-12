Rait 88 investe su robotica e realtà virtuale

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Rait 88 ha inaugurato oggi a Roma la nuova sede di via Tiburtina. Fondata agli inizi degli anni '80 dalla famiglia Calabrò, Rait 88 persegue l'obiettivo di fornire prodotti e servizi ad aziende operanti nel settore dell'elettronica professionale. L'organizzazione si pone come hub strategico e sistemico per la Difesa e la Nato, tanto da partecipare anche al Pnrm, il Piano Nazionale della Ricerca Militare.

"Attualmente, il nostro Paese si posiziona all'undicesimo posto nel mondo per progresso nel settore della robotica, con un'incidenza di 212 robot ogni 10 mila operai, rispetto alla media globale di 113 robot ogni 10 mila addetti - afferma Alessio Calabrò, amministratore delegato di Rait 88 - Per questo motivo, abbiamo stretto varie partnership per dare vita al concetto di fabbrica intelligente, dispositivi connessi che migliorano la produttività e la flessibilità. La nostra priorità è permettere ai dipendenti di lavorare in modo più sicuro ed efficiente".

Attiva anche nei contesti della realtà virtuale e robotica, Rait 88 è vincitore del Bando Gara della durata triennale per la realizzazione di pacchetti di Realtà Virtuale per il Sistema D'Arma Efa 2000 ed è partner strategico del Gruppo Leonardo, che in collaborazione con la Lob Css della Divisione Elettronica, ha realizzato il nuovo Training Center di Realtà Virtuale presso Tiburtina 1020.

"Negli ultimi anni - aggiunge Calabrò - Rait 88 ha coltivato internamente il know-how dei sistemi di sviluppo software 3D interattivi, tale da poter offrire soluzioni all'avanguardia nel settore militare, civile, della robotica e avionica. Puntiamo anche a iniziative di realtà mista, grazie alla quale oggetti e interfacce si integreranno nel mondo reale, per aumentare le opportunità di interazione per vari scopi". (ANSA).