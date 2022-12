Mozilla acquisisce Active Replica e si lancia sul metaverso

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Anche Mozilla, la società che ha creato il browser per navigare in rete Firefox, si lancia nel metaverso. Ha annunciato l'acquisizione di Active Replica, una startup canadese che realizza Homeroom, un metaverso accessibile direttamente dal web. In particolare, Mozilla vorrebbe creare uno strumento utile a comunicare e collaborare per riunioni ed eventi virtuali. Secondo il manager Imo Udom, Active Replica supporterà il lavoro di Mozilla con Hubs, il servizio di chat room in realtà virtuale open source, ossia il cui miglioramento è aperto alla comunità di sviluppatori. Nello specifico, il team di Active Replica sarà impegnato sulla creazione di servizi personalizzati, sul miglioramento dell'esperienza di comunicazione e sull'introduzione di nuove modalità di interazione "Insieme, vediamo questa come un'opportunità chiave per portare ancora più innovazione e creatività agli Hub di quanto potremmo fare da soli" ha affermato Udom in un post sul blog. "Trarremo vantaggio dalla loro esperienza unica e dalla loro capacità di creare esperienze straordinarie che aiutano le organizzazioni a utilizzare gli spazi virtuali per generare impatto". Per visitare e creare le stanze Hubs non è richiesto un dispositivo specifico visto che l'accesso è possibile dalla maggior parte dei browser moderni, dispositivi mobili, computer e visori attualmente in commercio. Active Replica è stata fondata nel 2020 da Jacob Ervin e Valerian Denis. Il primo è un ingegnere del software, già attivo nelle startup Metaio, Liminal Ar e Occipital. Denis ha lavorato per aziende di realtà virtuale tra cui BackLight, specializzata in esperienze immersive.

