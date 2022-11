L'Ue lancia i droni 2.0, uso su larga scala entro il 2030

Via libera della Commissione Ue alla strategia per spingere lo sviluppo dei droni 2.0 e renderli parte della vita europea entro il 2030. Potranno essere impiegati su larga scala nel rispetto del quadro di sicurezza dell'Ue per il settore: dai servizi di emergenza, mappatura, imaging, ispezione e sorveglianza, alla consegna urgente di campioni biologici o medicinali, fino ai servizi innovativi di mobilità aerea, come gli aerotaxi. Bruxelles lancerà ora 19 azioni faro operative, tecniche e finanziarie della strategia per costruire il contesto normativo e commerciale necessario per lo spazio aereo e il futuro mercato del settore.