Huawei Watch D, per monitoraggio dei parametri vitali

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Debutta in Italia Huawei Watch D, il primo orologio del produttore cinese pensato per una gestione completa dei parametri vitali. Presentato a settembre, Huawei Watch D esegue elettrocardiogramma, misurazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e della pressione arteriosa in tempo reale.

Tecnologia che distingue questo smartwatch dalla concorrenza è la presenza di una mini-pompa che elettricamente gonfia una camera d'aria sul dorso dell'orologio, così da esercitare pressione sulle arterie del polso ed effettuare in maniera precisa l'analisi dei livelli di base. Come spiega l'azienda, l'ipertensione è la malattia cronica più diffusa al mondo, con miliardi di persone che necessitano di un attento monitoraggio della pressione arteriosa e di farmaci a lungo termine per tenere sotto controllo l'organismo. Secondo quanto dichiarato da Huawei, il sistema di misurazione a bordo del Watch D è in grado di mantenere un margine di errore minimo, fornendo così dati affidabili. Il modulo per l'Ecg supporta la registrazione delle informazioni con la generazione di grafici e report, che permettono di rilevare l'eventuale presenza di fibrillazione atriale e ritmo sinusale. Il Watch D gode della certificazione medica, sebbene l'azienda ci tenga a precisare che l'uso dello smartwatch non è da sostituire alla diagnosi di un medico. Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute, l'accessorio offre anche diverse modalità di allenamento, circa 70, con un'autonomia promessa di circa una settimana. Huawei Watch D è disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 399,90 euro con la bilancia Huawei Scale 3 in omaggio e 50 euro di sconto fino al 30 novembre. (ANSA).