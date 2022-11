Formazione tech, parte in Italia il progetto Girls CodeUp

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Codemotion, piattaforma di riferimento per sviluppatori e aziende, lancia Girls CodeUp, un progetto educativo che partirà tra la fine di novembre e gennaio 2023 nelle scuole di diverse città italiane. L'iniziativa, in collaborazione con il Gruppo assicurativo Axa Italia, punta a ridurre il gender gap nel settore tecnologico, formando le future professioniste del mondo Tech&Data e delle materie Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Un percorso formativo online a cui hanno già aderito le scuole I.I.S. J.C. Maxwell e Liceo Classico Massimo D'Azeglio a Torino, gli istituti ITIS Giuseppe Armellini e IIS Via di Saponara 59 Giulio Verne a Roma e il Liceo Scientifico "Galileo Galilei a Napoli. L'obiettivo è coinvolgere un totale di oltre 200 studentesse iscritte al triennio delle Scuole Secondarie di II° grado, che accederanno complessivamente a più di 250 ore di formazione e orientamento su programmazione software, animazione 3d e tecnologie innovative, come Intelligenza Artificiale, Big Data e Metaverso. "In Europa solo il 18% delle professioni tecniche è svolto da donne e in Italia la percentuale scende al 14,8%" spiega Chiara Russo, Ceo e Co-Founder di Codemotion. "Il progetto Girls CodeUp offre alle studentesse delle scuole superiori una prima occasione per cimentarsi con il coding e le nuove tecnologie e acquisire consapevolezza delle opportunità professionali che offre il settore". Girls CodeUp aderisce al Manifesto di Repubblica Digitale, l'iniziativa strategica nazionale, coordinata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, che ha l'obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere l'educazione sulle tecnologie del futuro, supportando il processo di sviluppo del Paese. (ANSA).