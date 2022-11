Mastodon, Google sbarca sul social alternativo a Twitter

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - A poco meno di un mese dall'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, continua il fuggi fuggi su Mastodon, un'alternativa al microblog. Se nelle ultime settimane l'app, per iOS, Android e computer, ha visto la registrazione di 1 milione di nuovi account arrivando a poco più di 1,6 milioni, adesso sono i big del tech a interessarsi al progetto. Google ha infatti aperto un account ufficiale sul servizio, @searchliaison@mastodon.social, che conta già migliaia di follower. GoogleSearchLiaison è lo stesso nome utilizzato su Twitter dal profilo dedicato al funzionamento tecnico dello strumento di ricerca web, che semplicemente vedrà un'attività di post contemporaneo su più piattaforme, Mastodon inclusa. Non una novità per l'azienda di Mountain View, che è solita diversificare la sua presenza sui social, soprattutto dopo la chiusura del progetto interno Google+, che ha chiuso i battenti il 2 aprile del 2019 senza essere riuscito a impensierire i concorrenti, tra cui Facebook. Big G è da tempo presente su Instagram, anche se con contenuti più diretti al consumatore.

Nei giorni scorsi, Phil Schiller, responsabile degli eventi di Apple e di App Store, ha disattivato il suo account Twitter in seguito ai recenti sviluppi. Schiller usava spesso il suo account per promuovere nuovi prodotti, servizi, software e iniziative di Apple e interagire con gli appassionati. Come notato da Mark Gurman di Bloomberg, prima della chiusura l'account contava oltre 200.000 follower ed era stato creato nel novembre del 2008, esattamente 14 anni fa. (ANSA).