WhatsApp, in alcuni paesi test per acquistare in chat

Sono Colombia, Indonesia, Messico e Regno Unito i paesi dove Meta avvierà una nuova sperimentazione commerciale su WhatsApp. Gli iscritti alla piattaforma di messaggistica potranno infatti ricercare aziende di vario tipo in un apposito menu dell'app, una sorta di elenco online, senza dover prima trovare su internet contatti e indirizzi. In aggiunta, solo per il Brasile, gli utenti avranno l'opportunità di comprare prodotti e servizi delle imprese presenti, selezionandoli da un catalogo e usando metodi di pagamento supportati. La sperimentazione era già partita in India.

"Lanciamo la possibilità di trovare un'azienda direttamente su WhatsApp per consentire alle persone di cercare le attività per categoria o per nome - spiega la società - in questo modo, non dovranno più cercare il numero di telefono sui siti web o salvarlo tra i propri contatti. Vogliamo che le persone possano effettuare pagamenti sicuri da una chat con la propria carta di credito o di debito. Di recente abbiamo lanciato questa esperienza in India e siamo entusiasti di testarla anche in Brasile con più partner. Questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per i consumatori e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un'altra app o pagare di persona".

Nel merito dell'utilizzo dell'app lato utente, il team di WhatsApp si prepara al rilascio di una nuova funzionalità che permetterà, a chi usa le chat da computer, di attivare un'opzione di blocco dello schermo che prevede l'inserimento di una password per proteggere le conversazioni da occhi indiscreti.