Parola 'password' è la password più usata,in Italia '123456'

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Nel 2022 la password più usata al mondo è 'password'. Non è un gioco di parole ma il risultato della classifica compilata annualmente da NordPass. Stando a quanto emerge dalla ricerca, in Italia invece la parola chiave più comune usata dagli utenti è invece"123456". "Nonostante la crescente consapevolezza della sicurezza informatica, le vecchie abitudini sono dure a morire. La ricerca mostra che le persone usano ancora password deboli per proteggere i loro account",.

spiega la società che stila la lista.

Secondo l'analisi, rispetto ai dati del 2021, il 73% delle 200 password più comuni del 2022 rimane lo stesso. Inoltre, l'83% delle parole chiave nell'elenco di quest'anno può essere decifrato in meno di un secondo, proprio come la parola 'password'. Al secondo posto nella lista delle password più usate al mondo c'è '123456', al terzo '123456789' (entrambe si possono indovinare in 1 secondo), al quarto 'guest' al quinto 'qwerty'.

Riguardo l'Italia, secondo l'analisi, al secondo posto delle password più usate c'è '123456789', al terzo 'password', al quarto 'ciao', al quinto 'juventus'. Tutte decifrabili in 1 secondo da potenziali hacker. Infine secondo lo studio '123456' è ancora la password più diffusa in molti paesi: non solo in Italia, ma anche in Colombia, Francia e Giappone. (ANSA).