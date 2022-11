Caos Twitter, cancellata la conferenza per sviluppatori

Non c'è pace per Twitter, dopo l'ufficialità del passaggio a Elon Musk e i dubbi su come evolverà il business dell'azienda. Il social network ha infatti confermato l'annullamento della conferenza Chirp dedicata agli sviluppatori. L'appuntamento avrebbe dovuto svolgersi a San Francisco il 16 novembre, il primo dal vivo dopo la pandemia e, soprattutto, dopo la precedente edizione datata 2010.

In un tweet, l'account ufficiale dedicato agli sviluppatori, Twitter Dev, ha aggiunto che la società sta "lavorando duramente per rendere Twitter un posto migliore per tutti, inclusi gli sviluppatori", promettendo di condividere presto notizie sui piani futuri. Ad aggiungere ulteriore attesa è stato Amir Shevat, a capo dei prodotti per sviluppatori di Twitter, che ha affermato: "Venti di cambiamento". Proprio Shevat aveva annunciato a giugno la conferenza Chirp di novembre, lanciando un concorso per i progetti più creativi legati al codice di Twitter, i cui vincitori sarebbero stati svelati in occasione dell'incontro di San Francisco.

Il manager, qualche ora fa, ha spiegato che anche se Chirp è stata annullata, il social network annuncerà comunque i vincitori del concorso. Sebbene Twitter abbia sempre tenuto un rapporto non molto diretto con gli sviluppatori, negli ultimi anni ha cercato di riconquistare la comunità con piattaforme e strumenti di programmazione aperti, per consentire l'integrazione di post e altre funzionalità in app di terze parti e progetti web. All'inizio di quest'anno, è stata presentata l'iniziativa Twitter Toolbox, pensato per mettere in evidenza applicazioni di sviluppatori indipendenti e partner aziendali.