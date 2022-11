WhatsApp Community, arrivano i sottogruppi

WhatsApp ha esteso a tutti gli iscritti la funzione Community. Annunciata all'inizio dell'anno, si tratta della possibilità di creare sottogruppi all'interno dei gruppi esistenti, per mettere insieme team specifici di lavoro, condomini di un singolo edificio, compagni di studio e molto altro.

Come ha spiegato Mark Zuckerberg in un post su Facebook: "Community è la funzione che migliora i gruppi abilitando i cosiddetti sottogruppi, thread multipli, canali di annunci e altro ancora. Per l'occasione, lanciamo anche la funzionalità di sondaggi e la possibilità di eseguire videochiamate fino a 32 partecipanti. Il tutto protetto dalla crittografia end-to-end in modo che i messaggi rimangano privati". L'aggiornamento arriverà nei prossimi mesi sia per gli smartphone Android che iPhone, scaricando la versione più recente del client di messaggistica.

Come per le reazioni con emoji, la condivisione di file più grandi e l'eliminazione degli amministratori, le nuove funzioni possono essere usate in tutti i gruppi, ma sono particolarmente utili per le community. Comunità come vicinati, scuole e luoghi di lavoro possono collegare più gruppi e organizzare le conversazioni in un'unica schermata. Quando disponibile, basterà toccare la nuova tab Community in alto nelle chat su Android e in basso su iOS e creare una nuova community da zero o aggiungere gruppi esistenti. "Quando sei in una community - si legge sul blog di annuncio del servizio - puoi facilmente passare da un gruppo disponibile all'altro per ottenere le informazioni di cui hai bisogno e al momento opportuno, mentre gli amministratori possono inviare aggiornamenti importanti a tutti i membri. Con Community, il nostro obiettivo è migliorare la comunicazione per le organizzazioni grazie a un livello di privacy e sicurezza introvabile altrove". La stessa Meta ha collaborato con oltre 50 organizzazioni di 15 Paesi per sviluppare Community, ricevendo consigli e pareri su come migliorarla e rendere la funzione più utile.