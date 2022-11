In Italia torna Pioneer, brand iconico

Il mercato italiano riabbraccia un grande marchio grazie a Exhibo che, da oltre 60 anni, è fra i leader nella commercializzazione delle migliori soluzioni del segmento audio. E' già stata annunciata la sigla dell'accordo con PAC (Premium Audio Company) per la distribuzione in esclusiva in Italia dei prodotti Pioneer che, assieme a Integra, è uno dei brand più iconici e prestigiosi dell'audio-video. Nel 2021, Premium Audio Company, attraverso la propria joint-venture con Sharp, acquisì il marchio Integra e, attraverso Voxx international, stabilì un accordo di licenza e distribuzione con Pioneer Corporation. La joint-venture comprende tutta la proprietà intellettuale e la responsabilità per lo sviluppo del prodotto, l'ingegneria, le vendite, il marketing e la distribuzione del business home entertainment dei marchi Pioneer e Integra. Come parte della joint-venture, Sharp ha rilevato la produzione completa di questi prodotti, che includono diverse gamme di ricevitori A/V e stereo, amplificatori e componenti hi-fi.

Pioneer e Integra tornano disponibili in Italia ed entrano a far parte del portfolio di Exhibo, che distribuisce in Italia anche il brand Klipsch, selezionato da PAC proprio per la lunga presenza sul mercato, la conoscenza dei nuovi trend tecnologici. Attraverso la solida rete di partner commerciali e canali di vendita, Exhibo arricchisce la propria offerta con le soluzioni A/V di Pioneer come gli amplificatori integrati, lettori SACD/CD anche nella versione come convertitori D/A USB e ricevitori a 5 e 7 canali streaming full-range, insieme alle soluzioni Integra della serie DRX, progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti che forniscono soluzioni di installazione customizzata con caratteristiche CI Centric dei prodotti come l'impostazione via web, la diagnostica HDMI e la compatibilità con i sistemi OVRC Pro e Domotz.