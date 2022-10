Cybercrime, gli hacker usano Halloween per rubare i dati

(ANSA) - MILANO - Come accade per ogni evento di portata globale, anche Halloween non è esente dalle operazioni dei criminali informatici. I ricercatori dell'agenzia di sicurezza informatica Bitdefender, hanno individuato nelle ultime settimane una campagna globale che sfrutta la festa derivata dagli Stati Uniti per tentare di ingannare gli utenti online e rubare i loro dati. Gli esperti hanno individuato migliaia di email che tirano in ballo anche marchi famosi per spingere i navigatori a cliccare sui link o a inserire i dati delle carte di pagamento su siti fasulli, con la conseguenza di regalare tali informazioni agli hacker. "Anche se le newsletter e le email relative all'eCommerce possono essere legittime, ci sono molti negozi online fasulli che attirano gli utenti con grandi sconti per prodotti relativi a Halloween. Gli argomenti delle email di spam spaziano da quelli più comuni, come le decorazioni, i costumi, le caramelle, fino ad argomenti particolari, come la ricerca dell'amore" spiegano da Bitdefender. La maggior parte dei messaggi è in inglese ma i sistemi della compagnia hanno rilevato anche contenuti tradotti in italiano e pensati apposta per il pubblico nostrano.

L'analisi di un'email con soggetto "Halloween-Special" ricevuto da utenti in Germania ha dimostrato come si trattasse in realtà di una truffa per ingannare i destinatari, facendogli credere di essere i fortunati finalisti di un'estrazione di bibite organizzata dal dipartimento delle lotterie di Berlino. Un'altra campagna invita i destinatari a ricevere gratuitamente una confezione di cioccolato di un noto marchio per Halloween del valore di 100 euro. Come spiegano da Bitdefender: "Per evitare di cadere vittima dei criminali informatici è necessario fare attenzione alle vendite lampo che spingono a prendere decisioni rapide, diffidare dei metodi di pagamento insoliti ed essere cauti se si intende fare acquisti su siti web sconosciuti, attenendosi a quelli conosciuti, per non pentirsene in seguito".

(ANSA).