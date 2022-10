YouTube si rifà il look con un nuovo design sull'app

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - A 17 anni dal lancio, YouTube si appresta a cambiare in maniera sostanziale il proprio design, per dare seguito alle esigenze dei suoi utenti, in larga parte fruitori dell'app da un dispositivo mobile. Per l'occasione, sono almeno due le novità della piattaforma parte del gruppo Google-Alphabet.

La prima è la modalità "ambiente", che sfrutta i colori del video in riproduzione per creare un effetto sfumato nella parte superiore del display del telefono. Secondo YouTube, la novità è ispirata alla luce soffusa che gli schermi emettono in una stanza buia e ha lo scopo di creare un'esperienza di visualizzazione più realistica e coinvolgente. La seconda riguarda invece l'opportunità di utilizzare le dita per allargare, sul touch dello schermo, i video in play, come si fa comunemente con una foto sul cellulare. Migliora inoltre la visualizzazione fotogramma per fotogramma, con cui si potrà utilizzare un cursore di avanzamento per individuare l'esatto momento da cui far partire il video o per accedere al fotogramma voluto. "Sappiamo che il motivo principale per cui vieni su YouTube è per guardare i tuoi contenuti preferiti" spiega in un post ufficiale che annuncia i cambiamenti. "Quindi stiamo apportando miglioramenti per riportare l'attenzione sul video player. I collegamenti di YouTube nelle descrizioni dei video diventeranno pulsanti e le azioni come mi piace, condividi e scarica sono state ripensate per ridurre al minimo la distrazione. Anche il pulsante iscriviti è stato ritoccato: la nuova forma e il contrasto elevato lo fanno risaltare e, sebbene non sia più rosso, diventa più facile da trovare e molto più accessibile, sia nei risultati di ricerca che sui canali".

(ANSA).